موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي .. وصل رباعي الأهلي محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق وصلاح محسن إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.





منتخب مصر الأولمبي





وانضم الرباعي الأهلاوي إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي بعدما شاركو مع الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد تغلبهم على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة.





مران منتخب مصر الأولمبي





وخاض منتخب مصر الأولمبي مرانه اليوم الأحد الموافق الـ18 من يوليو 2021 استعدادًا لمواجهة نظيره الإسباني في مستهل مشواره بدورة الألعاب الأولمبية 2020.





موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا





ويستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره في الأولمبياد بمواجهة نارية مع إسبانيا يوم الخميس المقبل الموافق الـ22 من يوليو 2021 في تمام الـ9:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.





تدريبات منتخب مصر الأولمبي





ويواصل منتخب مصر الأولمبي استعداداته تحت قيادة المدير الفني المصري شوقي غريب، تدريباته، من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتيكية وبحث طريقة اللعب المناسبة لمواجهة الماتادور الإسباني.





منتخب مصر الأولمبي ومبارة إسبانيا





ومن جانبه، قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إن الجهاز الفني لايفكر الآن سوى في مباراة إسبانيا باعتبارها بداية المشوار في تلك المسابقة القوية.





لاعبو منتخب مصر الأولمبي يصومون غداً





وأعلن لاعبو منتخب مصر الأولمبي أنهم سيصومون يوم غد الاثنين الذي يزامن وقفة عرفات ليقرر الجهاز الفني والإداري تعديل موعد الوجبات لتكون سحور وإفطار.



