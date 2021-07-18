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عودة الصراع.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهات الجولة المقبلة من البطولة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:-

1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 43 نقطة
4- الاتحاد السكندري 41 نقطة
5- سموحة 40 نقطة
6- إنبي 38 نقطة
7- طلائع الجيش 37 نقطة
8- مصر للمقاصة 37 نقطة
9- بيراميدز 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- الإسماعيلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- البنك الأهلي 25 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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