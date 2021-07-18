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نجوم ريال مدريد يرفضون رقم راموس

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه لا يوجد أي لاعب في ريال مدريد الإسباني يرغب في الحصول على رقم نجم وقائد الملكي السابق سيرجيو راموس الذي رحل مؤخراً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه لا أحد من لاعبي ريال مدريد طلب الحصول على رقم قميص (4) سيرجيو راموس الشاغر حالياً .


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الأمر نفسه حصل مع المنتخب الإسباني، حيث أنه على الرغم من غياب راموس عن المنتخب الإسباني لم يطلب أحد الحصول على القميص رقم 15 الخاص براموس.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المعتاد في هذه المواعيد أن يغير بعض اللاعبين أرقامهم مستغلين رحيل اللاعبين كما فعل الكرواتي لوكا مودريتش شيئًا مشابهاً في صيف عام 2017 ولكن يبدو أن لا أحد يجرؤ على طلب رقم راموس.

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