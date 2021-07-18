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نائب محافظ المنيا: "لو حد رفع سقف 30 سم بصورة مخالفة.. بيتجاب"

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، تفاصيل اطلاق أول بوابة إليكترونية لإدارة مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا كأول نموذج في مصر.
 
وأشار "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه مشرف على وحدة المتغيرات المكانية في البوابة الإليكترونية، موضحا أن دور الوحدة رصد كل ما يحدث على سطح الأرض من متغيرات، وهذا التغير قد يكون قانوني أو غير قانوني أو قانوني مؤقت مثل إقامر سرادق عزاء.

وأصاف، "لو حد صب سقف بيتعرف، ولو حد رفع سور 30 سم بيتجاب.. لن نعتمد على الموظف بنلتقط صور من القمر الصناعي"، منوها بأنه تم رصد 2027 مخالفة شهرية في يونيو 2020، أما الآن يتم رصد أقل من 200 مخالف فقط.

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