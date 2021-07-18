داعية: لا يوجد ما يمنع شرعًا من توزيع الأضحية بالكامل على الفقراء (فيديو)

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، الداعية الإسلامي، إن الأضحية تكون في الغنم والبقر والجاموس والإبل، مضيفًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في فضل الأضحية " ( سُنَّةَ أبيكم إبراهيمَ قالوا: فما لنا يا رسولَ اللهِ ؟ قال: بكل شعرةٍ حسنةٌ قالوا: فالصُّوفُ ؟ قال: بكل شعرةٍ من الصوفِ حسنةٌ ).



وتابع "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لتوزيع كل الأضحية كاملة، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، ومن الممكن أن تقسم إلى 3 أقسام ثلث للأهل البيت، وثلث للأصدقاء والجيران، وثلث للفقراء.



وأشار إلى أن الأضحية يجب أن تحدث من بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام العيد، وأفضل وقت للأضحية يحدث بعد صلاة العيد مباشرة.

