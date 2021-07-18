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استشاري: عملية تحويل المسار مناسبة لمحبي الحلويات (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك إمكانية لتحويل عملية التكميم لتحويل مسار المعدة، خاصة إذا كان مريض السمنة محب للسكريات والحلويات، ولكن الأهم معرفة سبب مشكلة عملية تكميم المعدة لدى المريض، لكي يتم إصلاح هذا الخطأ بشكل جيد.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العادة الغذائية جزء مهم في اختيار العملية المناسبة، فعملية التكميم لا تتناسب مع من لديه ارتجاع في المريء.

وأضاف أن ميزة عملية التحويل أنها تُناسب محب الحلويات، ومن الممكن التحكم في وزن المريض بصورة كبيرة، وحتى إذا زاد الوزن بعد 15 عامًا فمن الممكن بإجراء بسيط يتم خفض الوزن، خاصة أن 75% من الطعام الذي يتناوله مريض السمنة بعد التحويل لا يمتص داخل المعدة.

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الكلمات المفتاحية

مسار المعدة عملية المريض الحلويات

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