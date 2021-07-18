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داعية يكشف عن أفضل وقت للأضحية (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ أشرف عبد الجواد، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب المسلمين بالإكثار من التسبيح والتكبير في هذه الأيام، مضيفًا أن الذكر في هذه الأيام مطلق في كل الأوقات من بداية العشر حتى آخر أيام التشريق.

وتابع "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الأضحية يجب أن تحدث من بعد صلاة العيد إلى ثالث أيام العيد، وأفضل وقت للأضحية يحدث بعد صلاة العيد مباشرة.

وأضاف أن الشخص الذي يقوم بالذبح للتوزيع على العاملين معه قبل العيد، فهذا الأمر ليس أضحية، ولكنه صدقة، لأن الأضحية تبدأ بعد صلاة العيد حتى ثالث يوم.

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وقت عيد الأضحى ذبح الأضحية الأضحية

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