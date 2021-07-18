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التموين: حملات يومية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
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وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المديريات بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسة مدير المديرية اضافة الى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات.

وقال مديرو المديريات أنهم على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى ايام العيد لحلها وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين فى العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع تشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات أنهم سيروا عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وقد أسفرت الحملات عن ضبط سيارة بمحافظة الغربية محمله بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % زنة الشكارة 50 كجم وعليها سبعة وتسعون شكارة دقيق بلدي مدعم باجمالي تسعه اطنان وثمانى مائه وخمسون كيلوجرام محظور تداوله بالاسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481لسنه 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للامر باتخاذ اللازم.

ومتابعة منهم لتوافر السلع بالمجمعات أكد مديرو المديريات أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجه أو مبردة أو خراف حية أيضا وأشاروا إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الاضحى المبارك.

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