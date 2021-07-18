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أمين صندوق الأهلي: نستعد لمونديال الأندية لتحقيق إنجاز جديدة

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي إن أهداف الأهلي الثلاثة في مرمى كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال إفريقيا لهم طابع خاص.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن معسكر الأهلي كان على أعلى درجة من التركيز.

وتابع أن الأهلي تخطى فرق قوية في البطولة الإفريقية للفوز بالبطولة ويمتلك ثقافة الفوز ويستعد لبطولة كأس العالم للأندية لتحقيق إنجاز جديد.

ووجه الدرندلي الشكر للشعب المغربي مؤكدا أن الأهلي لقي ترحيب وتشجيع كبيرين في المغرب في المباراة النهائية منذ الوصول للدار البيضاء.

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