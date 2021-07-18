Advertisements

رسميا.. إسرائيل تخرج عن صمتها وتتحدث عن السد الإثيوبي

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن إسرائيل لا تساهم بأى شكل من الأشكال فى بناء سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع كل من مصر وإثيوبيا.

وأضافت السفارة الإسرائيلية فى تغريدات عبر الحساب الرسمى بتويتر: "في ضوء الشائعات الأخيرة بشأن مساندة إسرائيل فى مشروع بناء سد النهضة الإثيوبى نود أن نوضح الحقيقة – دولة إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر واثيوبيا، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".

وتابعت: "نحن دائمًا ندعم بالقيام بالمفاوضات المباشرة وبالحوار بين البلدين ونأمل أن يوجد حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأمريكية وصندوق النقد الدولي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي اثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجوم ريال مدريد يرفضون رقم راموس

منذ ساعة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ ساعتين

تحتاج للأجهزة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ ساعة و 7 دقيقة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

08:43 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس