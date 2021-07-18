رسميا.. إسرائيل تخرج عن صمتها وتتحدث عن السد الإثيوبي

قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن إسرائيل لا تساهم بأى شكل من الأشكال فى بناء سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع كل من مصر وإثيوبيا.





وأضافت السفارة الإسرائيلية فى تغريدات عبر الحساب الرسمى بتويتر: "في ضوء الشائعات الأخيرة بشأن مساندة إسرائيل فى مشروع بناء سد النهضة الإثيوبى نود أن نوضح الحقيقة – دولة إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر واثيوبيا، ولكن إسرائيل لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".



