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تعرف على تفاصيل اطلاق أول بوابة إلكترونية لإدارة مشروعات مبادرة حياة كريمة

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، تفاصيل اطلاق أول بوابة إليكترونية لإدارة مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا كأول نموذج في مصر.

وأشار "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن البوابة الإليكترونية تتكون من شين إحداهما لخدمة المواطن، والشق الآخر عن خريطة المشروعات التي تنفذ في المحافظة، لافتا إلى أن المنيا قامت بتكويد كل المشروعات القومية التي جاري تنفيذها برقم قومي مكون من 14 رقم.

وأضاف أن المواطن يمكنه معرفة كل تفاصيل المشروع من خلال البوابة ويمكنه تقييم المشروع والتعليق عليه، وهو ما يساعدهم على قياس رضا المواطنين عن المشروعات الجاري تنفيذها.

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