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أستاذ اقتصاد إفريقي: اثيوبيا تسعي لتسعير المياه وهذا مرفوض (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت رودينا ياسين، أستاذ الاقتصاد الإفريقي بالجامعة الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى احمد يسعى من خلال السد الإثيوبي، لتسعير المياه وبيعها لمصر، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخيرة حال اكتمال الملء الثاني للسد الإثيوبي بدون اتفاق ملزم.

وتابعت "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر تتفاوض بقوة في مفاوضات السد الإثيوبي، وترفض اي حديث عن تسعير الميها، ولكن البنك الدولي يتحدث بقوة عن تسعير المياه او بنك المياه، ولكن مصر ترفض هذا الامر بشكل كامل.

ولفتت إلى أن المجتمع الإفريقي مقسم إلى قبائل، ولا يوجد أي شيء ينجح إلا من خلال التفاوض مع هذه القبائل، ومن ثم رئيس الدولة.


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