عباس شراقي: لن يعطش مواطن مصري ولن تتوقف أي أرض عن الزراعة (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن وجود السد العالي مهم للغاية لمصر في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي.



أضاف شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تحت الشمس" مع الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس": "، موضحا: "وجود السد العالي يفرق كتير مع مصر، لو السد العالي مش موجود كان هيبقى في مشكلة كبيرة، وحينها كان لنا الحق في القلق المرضي المصحوب بالرعب نتيجة احتمالية أن تُقطع المياه عن مصر".



تابع: "في وجود السد العالي الأمر يختلف كثيرا، وأؤكد أنه لن يعطش مواطن مصري، ولن تتوقف أي أرض مصرية عن الزراعة، المواطن المصري لن يشعر بشيء، كل المشكلة ستكون في احتياطي المخزون أمام السد العالي، خاصةً حال قدوم سنوات الجفاف، فلا تقلقوا".



