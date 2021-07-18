يوسف الشريف يطلب من الجمهور الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

طالب الفنان يوسف الشريف، من جمهوره الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية.



وكتب "الشريف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "‏أرجو من حضراتكم الدعاء لياسمين عبد العزيز".



ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.