Advertisements

يوسف الشريف يطلب من الجمهور الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
طالب الفنان يوسف الشريف، من جمهوره الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكتب "الشريف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "‏أرجو من حضراتكم الدعاء لياسمين عبد العزيز".

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ أقل من ساعة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

نجم ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

منذ 39 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 8 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 8 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

"اللي مالوش كبير".. عمل فني لعمرو محمود ياسين يجمع ياسمين عبد العزيز بزوجها لأول مرة

أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"

فتوح أحمد يتعاقد للمشاركة في مسلسل "اللي مالوش كبير"

يوسف الشريف يطالب الجمهور بالدعاء لياسمين عبدالعزيز

بالرغم من الخلافات.. عمرو محمود ياسين يطلب من الجمهور الدعاء لياسمين عبد العزيز

ميريهان حسين تدعو لياسمين عبد العزيز بالشفاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

10:08 م

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس