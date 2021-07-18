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قائد منتخب اليابان يطلب السماح بالحضور الجماهيري في الأولمبياد

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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دعا مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني لكرة القدم منظمي أولمبياد طوكيو 2020 بإعادة النظر في قرار إقامة الدورة الصيفية دون حضور الجماهير.

وقررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في وقت سابق من الشهر الجاري حظر حضور الجماهير للفعاليات الأولمبية، بعد فرض حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

لكن الجماهير يحق لها حضور فعاليات رياضية أخرى بعيدا عن الأولمبياد، مثل المباراة الودية للمنتخب الياباني أمام إسبانيا يوم السبت في كوبي.

وتواجدت الجماهير خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، ما دفع يوشيدا للتساؤل حول إسباب منع الجماهير اليابانية من حضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقال يوشيدا لصحيفة "أساهي" اليابانية يوم الأحد: أعتقد أن الكثير من أموال الضرائب الخاصة بالشعب الياباني تم استخدامها في إقامة هذه الأولمبياد.

وأضاف: رغم ذلك، فلا يحق للناس الذهاب والمشاهدة، مما يدفعك للتساؤل بشأن أسباب إقامة الأولمبياد، بالتأكيد الرياضييون يرغبون في المنافسة في حضور الجماهير.

وأكد مدافع سامبدوريا الإيطالي: عائلاتنا ضحت وتحملت، لقد ساندونا حينما كنا ننافس في أوروبا، فالمنافسة لا تقتصر على اللاعبين، ولكن أفراد العائلة جميعهم.

وختم بالقول: إن لم يكن بإمكانهم مشاهدة المنافسات، فلمن تقام هذه المنافسات ، هذا هو السؤال ، أتمنى حقا أن نعيد النظر في هذا الأمر بشكل جاد.

ويلتقي المنتخب الياباني مع نظيره جنوب إفريقيا في مستهل مشواره بالمجموعة الأولى بمنافسات كرة القدم الأولمبية يوم الخميس المقبل، قبل ملاقاة المكسيك وفرنسا.

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