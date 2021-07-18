"المصري للتأمين": أي مواطن يُجدد جواز سفره لديه تغطية تأمينية 7 سنوات (فيديو)

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المواطن عندما يشعر بالخطر يلجأ للتأمين، وهذا الأمر حدث بشكل ملحوظ خلال أزمة كورونا، معقبًا: "الناس لما شافت أن شركات التأمين وقفت مع المؤمن عليهم في أزمة كورونا، قاموا بالإقبال بشكل أكبر على التأمين".وتابع "الزهيري"، خلال لقائه مع الإعلامي اسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن توفير المنتج التأميني في مصر يحدث من خلال دراسة السوق، ومدى قدرة المواطنين على الادخار، معقبًا: “اللي يقدر يوفر في الشهر 100 جنيه هيلاقي منتج تأميني يناسبه”.وأشار إلى أن أي مواطن يقوم بتجديد جواز السفر، سيكون لديه تغطية تأمينية لمدة 7 سنوات، وفي مقابل هذا سيدفع المواطن 300 جنيه، وبذلك سيتم تغطيته تأمينيًا بالنسبة لسفر السياحة، وفي حال حدوث أي عرض طارئ يتم علاجه بدون دفع أي أموال.