مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2021-2022.

وتقرر أن تبدأ مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، يوم الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه، أنه سيتم تحديد مواعيد مباريات الجولتين 14 و15، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يتم صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أنه في حال تأهلت الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، إلى دور الثمانية من البطولة، سيتم تأجيل مبارياتهم في الجولة الثامنة، بينما في حال صعد أحد الأندية إلى نهائي البطولة، سيتم تأجيل مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين:

- 11 أغسطس

الفيحاء x الاتحاد

- 12 أغسطس

أبها x الشباب

الرائد x الفتح

الحزم x التعاون

- 13 أغسطس

النصر x ضمك

الأهلي x الفيصلي

- 14 أغسطس

الاتفاق x الباطن

الهلال x الطائي







