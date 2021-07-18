مناشدة عاجلة من الأوقاف للمواطنين بشأن صلاة العيد (فيديو)

ناشد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، المواطنين بالتعاون مع جميع العاملين بوزارة الأوقاف أثناء صلاة العيد لتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة فقط، موضحًا أنه يمنع صلاة العيد في الساحات من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.



