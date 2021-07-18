Advertisements
مناشدة عاجلة من الأوقاف للمواطنين بشأن صلاة العيد (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 09:31 م
أمنية فوزي
Advertisements
ناشد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، المواطنين بالتعاون مع جميع العاملين بوزارة الأوقاف أثناء صلاة العيد لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة فقط، موضحًا أنه يمنع صلاة العيد في الساحات من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأكد على ضرورة الوضوء قبل الخروج من المنزل؛ لغلق دورات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ارتداء المساجد، مؤكدًا على عدم التزاحم في الدخول للمسجد أو الخروج، متابعًا: "نرجو من الجميع عدم اصطحاب الأطفال في صلاة العيد"، لافتًا إلى أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وسيتم غلقه بعدها بـ 10 دقائق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements