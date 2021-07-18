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كارتيرون يحدد بديل الونش في الزمالك أمام غزل المحلة
الأحد 18/يوليو/2021 - 09:30 م
على خلاف
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استقر
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
على إشراك محمود علاء لقيادة خط دفاع الأبيض، أمام غزل المحلة.
عودة
محمود علاء أمام المحلة
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن
منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وتنقل
مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة
الدورى الممتاز حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.
ومن
المقرر أن يعتمد كارتيرون على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى، أمام غزل
المحلة في الدوري المصري بسبب غياب محمود
حمدي الونش الذي يشارك مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو.
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