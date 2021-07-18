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كارتيرون يحدد بديل الونش في الزمالك أمام غزل المحلة

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
على خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على إشراك محمود علاء لقيادة خط دفاع الأبيض، أمام غزل المحلة.

 

عودة محمود علاء أمام المحلة

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

 

وتنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.

 

ومن المقرر أن يعتمد كارتيرون على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى، أمام غزل المحلة في الدوري المصري بسبب غياب  محمود حمدي الونش الذي يشارك مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

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