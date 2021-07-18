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سبب رفض مبابي التجديد لباريس سان جيرمان

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رفض التجديد لناديه الباريسي.

وألمحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرتبط النجم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مبابي يعلق مسألة تجديد عقده لعدم وجود ضمانات بشأن عقد صفقات تجعل باريس سان جيرمان قادرًا على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان نجح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في التعاقد مع حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما والمدافع الإسباني سيرجيو راموس ونجم خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم ونجم الدفاع المغربي أشرف حكيمي.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن اسم باريس سان جيرمان ارتبط في الصيف الحالي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي لكن النجمين في طريقهما للاستمرار مع أنديتهما في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان فشل في تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على الرغم من وجود العديد من النجوم في صفوفه  في السنوات الأخيرة على رأسهم البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.

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