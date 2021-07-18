Advertisements

مجلس المفوضين العراقي يؤكد إجراء الانتخابات 10 أكتوبر المقبل

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
عمرو سمير
Advertisements

أكد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف وأعضاء المجلس ورئيس الإدارة الانتخابية التزامهم الثابت بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر أكتوبر، وإن المفوضية تعمل على وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.


وقال رئيس مجلس المفوضين في بيان:"إن جوهر العملية الانتخابية يتضح من شفافية مسارات عمل المفوضية، إذ صدّق مجلس المفوضين على الاجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، وإن توجه المفوضية نحو إجراءات واضحة لجميع شركاء العملية الانتخابية من  (الناخبين والأحزاب والمرشحين والاعلام والمراقبين) وكل المهتمين بالشأن الانتخابي من خلال الإطلاع على نتائج الانتخابات في محطاتهم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث ستكون هناك شاشة عرض بحجم كاف في كل مكتب انتخابي ليتمكن الجميع من مشاهدة النتائج الأولية في الانتخابات النيابية شهر تشرين الاول 2021".


وفي سياق متصل يعمل فريق الأمم المتحدة مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بشعبها في مفوضية الانتخابات؛ من أجل تطوير آلية تبويب نتائح المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية  ليتسنى للمهتمين بالشأن الانتخابي سهولة البحث في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.


 وعلى صعيد المضي بالتحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات، صدّق مجلس المفوضين على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام)  المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد (83) دائرة انتخابية موزعة على (19) مكتب محافظة انتخابي، فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص) لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.


كما صدق مجلس المفوضين على سجل الناخبين العام بعدد  (8,273) مركز اقتراع وبواقع (55,041) محطة اقتراع، إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام (23,986,741) بعد حذف بيانات ( 43,293) ناخبًا متوفيًا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل متواصل في إطار تسلم بيانات المتوفين الختامية منها، وصدّق المجلس أيضاً على سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد (595) مركز اقتراع خاص وبواقع (2,584) محطة اقتراع  وبعدد ناخبين (1,075,727) ناخبًا من القوات المسلحة والأجهزة الامنية، فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم (671) ناخبًا خُصصت لهم (6) ستة محطات لتصويت نزلاء السجون في محافظات: (دهوك، واسط، المثنى، ميسان، السليمانية)، وتضمن السجل الخاص الناخبين النازحين البالغ عددهم (120,126) ناخبًا نازحًا إذ خُصصت لهم (86) مركز اقتراع وبواقع ( 309) محطة اقتراع.


  وتعتمد مفوضية الانتخابات المعايير الدولية في عملها الانتخابي والتي اتضحت من خلال نهج المكاشفة وإطلاع الرأي العام على كل الإجراءات والاستعدادات،  مستندةً في ذلك إلى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (الفصل الثالث صلاحيات مجلس المفوضين المادة 10 / رابعًا) التي تنص على  "اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين الدوليين"، إذ صدّق مجلس المفوضين في وقت سابق على نظام وسائل الإعلام ونظام وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، والذي على وفقه تستمر مكاتب المحافظات الانتخابية باعتماد وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية الذين بلغ عددهم (421) وكيلاً، وفرق المراقبة  المحلية التي بلغ عددها (320) فريقاً لغاية 15/7/2021، إضافة إلى اعتماد الإعلاميين المحليين.


وصدّق المجلس في وقت سابق على النظام والتعليمات الخاصة بتسجيل واعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021، إذ تستقبل لجنة المراقبين الدوليين في المكتب الوطني طلبات التسجيل عبر البريد الالكتروني ([email protected] )، مثلما سيتم اعتمادهم في مكتب هيئة الاقليم في كردستان العراق، مع البدء بطباعة البطاقات (الباج) الخاص بعملية الاعتماد في مطبعة شبكة الاعلام العراقي.


يذكر أن جميع الأنظمة والتعليمات التي صدّق عليها مجلس المفوضين والمتعلقة بانتخابات مجلس النواب العراقي في شهر تشرين الأول 2021 متوفرة في الموقع الالكتروني  الرسمي لمفوضية الانتخابات (  https://ihec.iq ).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المفوضية العراقية العراق الانتخابات العراقية

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تحتاج للأجهزة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم ريال مدريد يرفضون رقم راموس

منذ ساعة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق: فرز الأصوات يدوياً الثلاثاء

العراق: مفوضية الانتخابات تتنهي من إعادة الفرز في ميسان وذي قار

"تونس تنتخب".. ما هي صلاحيات الرئيس القادم؟

المفوضية تعلن استعدادها للانتخابات المبكرة في العراق وتحدد "شروطا"

إقبال كبير على لجان الاقتراع بالأقصر.. والمحافظ يتفقد سير الانتخابات (صور)

محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت بعدد من لجان انتخابات مجلس النواب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

08:43 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس