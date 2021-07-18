ليلة غنائية خاصة أول أيام عيد الأضحى مع لميس الحديدي



تقدم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، ليلة غنائية خاصة، يوم الثلاثاء المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك.



ويستضيف البرنامج المذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، أجمل الأصوات النجمات نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم حيث تقدم كل منهما باقة من أجمل الأغنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



يذاع "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON"" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.