بائع عيش يقتل شخص نحرًا بالسكين في ظروف غامضة بالمنوفية

شهد منطقة عمر افندي بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة.



وقال شاهد عيان، أن أحد الباعة الجائلين ويدعي "م. ح" ويبيع "عيش" قام بقتل أحد الأشخاص بسكين أمام المارة دون رحمة أو شفقة.



وأضاف شاهد العيان في تصريحات خاصة، أن قوات الشرطة وصلت في الحال الي مكان الحادث الكائن بشارع سعد زغلول أمام البنك الاهلي.وأوضح شاهد العيان، بأن مباحث شبين الكوم فرضت كردون أمني في مكان الحادث.