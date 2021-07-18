"نقابة الأطباء" تكشف مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبد العزيز (فيديو)









كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الاطباء، مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبد العزيز، قائلًا:" قبل أي شيء هناك ضرورة للتفريق بين المضاعفات ورادة الحدوث، والإهمال الطبي الذي يحدث نتيجة الإهمال".وتابع "الزيات"، خلال مداخلة فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الأمر إذا ثبت بأنه خطأ طبي فسيحاسب الطبيب بكل الطرق سواء قانونيًا أو نقابيًا، وهذا الأمر ينطبق على جميع الأطباء بدرجات متفاوتة من العقاب، من أول اللوم حتى الشطب من النقابة لفترة معينة أو للأبد.ولفت إلى أن استخدام المنظار له إرشادات دولية معينة، وفي حال المخالفة فهذا يعتبر إهمال طبي، وعقوبة هذا الأمر تحدد على حسب الخطأ.بسبب خطأ طبي، دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غيبوبة منذ أكثر من 14 ساعة، وسط مخاوف كبيرة على صحتها من قبل جمهورها.وخضعت ياسمين عبد العزيز مؤخرا لعمليتين بإحدى المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.وكتب مجدي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".ومن ناحيته، وصف الممثل المصري أحمد حلمي، حالة ياسمين الصحية بالصعبة، في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له الحالة بالـ"خطرة".