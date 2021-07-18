هل يجوز آداء صلاة العيد بالمنزل ظل ظروف كورونا؟.. وزير الأوقاف يوضح

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة حاليا، مؤكدا عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات غير المساجد المحددة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البد"، اليوم الأحد أنه يجب مراعاة علامات التباعد ا.لاجتماعي وعدم فتح دورات المياه.



وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يجوز أداء صلاة العيد في المنزل ظل الظروف الراهنة.

