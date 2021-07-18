نشاط ملحوظ في ميناء الإسكندرية قبل أجازة العيد









شهدت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا قبل أجازة العيد، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 263 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1451 حاوية مكافئة.





أعلن ذلك المتحدث باسم ميناء الاسكندرية، أحمد بريقع، وقال في بيان له إنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 23 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.





من جهته، شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا ، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.