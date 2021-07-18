وزير الأوقاف: 98 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن 98 مليون جنية حصيلة صكوك الأضاحي من مديريات الأوقاف فقط بزيادة 20 مليون عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الإجمالي قد يتجاوز 130 مليون جنيه، معلقا: "إحنا بـ نعلن عن كل مليم".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البد"، أن الوزارة تعاقدت مع وزارة التموين لتقلي رؤوس الأضاحي تحت إشراف طبي، لافتا إلى أنه عقب صلاة العيد يبدأ الذبح وفقا للوقت الشرعي لميعاد الذبح ثم يتم تجهيز اللحوم في مجزر البساتين والمجازر التابعة لوزارة التموين ثم يتم توزيع اللحوم للأسر الأولى بالرعاية.



وأشار، وزير الأوقاف إلى أن إقبال المصريين على مشروع صكوك الأضاحي يعكس الثقة في أداء الوزارة، معلقا: "بلدنا فيها خير".

