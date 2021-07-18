Advertisements

وزير الأوقاف: 98 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن 98 مليون جنية حصيلة صكوك الأضاحي من مديريات الأوقاف فقط بزيادة 20 مليون عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الإجمالي قد يتجاوز 130 مليون جنيه، معلقا: "إحنا بـ نعلن عن كل مليم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البد"، أن الوزارة تعاقدت مع وزارة التموين لتقلي رؤوس الأضاحي تحت إشراف طبي، لافتا إلى أنه عقب صلاة العيد يبدأ الذبح وفقا للوقت الشرعي لميعاد الذبح ثم يتم تجهيز اللحوم في مجزر البساتين والمجازر التابعة لوزارة التموين ثم يتم توزيع اللحوم للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار، وزير الأوقاف إلى أن إقبال المصريين على مشروع صكوك الأضاحي يعكس الثقة في أداء الوزارة، معلقا: "بلدنا فيها خير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف صك الاضحية

أخبار تهمك

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم ريال مدريد يرفضون رقم راموس

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تحتاج للأجهزة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 8 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حقيقة شراء 'الأوقاف' لحوم مذبوحة بدلا من الماشية الحية لتوزيعها على الفقراء

الأوقاف: حصيلة صكوك الأضاحي بلغت 37 مليون جنيه

وزير الأوقاف: حصيلة صكوك الأضاحي تجاوزت الـ62 مليون جنيه

بدء وصول رؤوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر أبو سمبل بأسوان

أوقاف الأقصر تعلن أماكن بيع صكوك الأضاحي

الزراعة لـ المواطنين: "اذبحوا الأضاحي في المجازر حفاظا على صحتكم"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

08:43 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس