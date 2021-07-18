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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين "وقفة عرفات"

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:47 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق الـ18 من يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس في وقفة عرفات

وتوقعت الأرصاد أن حالة الطقس غدا الاثنين في وقفة عرفات، ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
حالة الطقس ودرجات الحرارة في وقفة عرفات

وفيما يتعلق بحالة الطقس ليلا، فيسودها طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، مشيرةً إلى أن طقس الغد يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
درجات الحرارة المتوقعة غدا وقفة عرفات



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