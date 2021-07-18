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"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت إحدى السيدات،شاهدة العيان سامية العجمي، المتواجدين في مستشفى السلام الدولي، المتواجد بها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت "العجمي" قائله: "كنت في المستشفى أول إمبارح وشوفتها على الترولي وهي على صرخة واحدة وفضلت تقول يا الله يا عظيم".


وتابعت قائله:" ربنا يشفيها ويرفع عنها البلاء في الأيام المفترجة وليلة الوقوف بعرفة اللهم آمين ندعيلها كلنا".

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.
"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز
"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

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