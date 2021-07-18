خالد مرتجى: بوست قناة الأهلي المسيء للزمالك أزعجنا وموقف عشوائي وفردي



کشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ما حدث بالأمس من بيانات بين الناديين الأهلي والزمالك والازمة التي حدثت بسبب المنشور المسيء، مؤكدا قوة العلاقة التي تربطه مع أعضاء نادي الزمالك، متابعا: " بوست قناة الأهلي أزعجنا وهو موقف عشوائي وفردي من شخص يعمل بالنادي الأهلي.



وأضاف خالد مرتجى، أنه بمجرد معرفة الكابتن محمود الخطيب تحدث مع الشركة التي تدير القناة للتحقيق مع الشخص المسؤل.



وأشار "مرتجى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأهلي دائما صاحب البسمة وفرحة المصريين والأهلاوية، منوها إلى أن رحلتهم بالطائرة بعد تحقيق البطولة كانت تمتلي بالفرحة والسعادة.



واستكمل: "بطولة إفريقيا غالية للاعبين والجمهور واللاعبين بحثوا عن اسعاد الجماهير بهذه البطولة، ومجلس إدارة الأهلي خلال السنوات حقق ما وعد به خلال البرنامج الانتخابي"، مشير إلى أن هناك نظام يحكم النادي الأهلي ومجالس الادارات تعمل من أجل النادي وتحقيق لمكاسب له.

