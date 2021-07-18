رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وتوجه الدكتور أحمد جابر شديد بالدعاء لله- سبحانه وتعالى- بأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة- قيادة وحكومة وشعبا- والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق مصرنا لمزيد من التقدم والمجد والرفعة والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما تقدم رئيس بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب وجميع منسوبي الجامعة.