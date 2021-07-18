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جيف بيزوس يستعد لأول رحلة لشركة Blue Origin إلى الفضاء الثلاثاء المقبل

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
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بدأ رجل الأعمال الأميريكي الملياردير جيف بيزوس الأحد 18 يوليو دورة تدريبية مكثفة استعدادا لأولى رحلات شركته Blue Origin إلى الفضاء الثلاثاء المقبل، مع ثلاثة أشخاص سيرافقوه في هذه الرحلة.

ويمثل الإطلاق من موقع في غرب ولاية تكساس اختبارا حاسما للمركبة نيو شيبرد ولخطط بيزوس للاستفادة من سوق السياحة الفضائية الذي سيكون مربحا على الأرجح.

ويرافق بيزوس في هذه الرحلة، التي تستغرق 11 دقيقة من الموقع التابع للشركة أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، الطيارة والي فونك (82 عاما)، وأصغر طالب فيزياء، وهو أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما.

كما سينضم إليهم مارك شقيق بيزوس.

وستمثل هذه المهمة أول رحلة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء.

وخلال مؤتمر صحفي الأحد 17 يوليو، عبرت Blue Origin عن ثقتها بنجاح مهمة المركبة نيو شيبرد.

ويحتوي البرنامج التدريبي Blue Origin على إفادات تتعلق بالسلامة ومحاكاة لرحلات الفضاء وتعليمات حول كيفية التحليق حول مقصورة المركبة بعد أن تتحرر الكبسولة من الجاذبية الأرضية.

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سياحة الفضاء Blue Origin

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