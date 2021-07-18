مدرب برشلونة: ميسي هو المرشح الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام

صرح المدير الفني لفريق برشلونة، رونالد كومان بأن ميسي يعد هو المرشح الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.





وخلال تصريحات للقناة الرسمية لنادي برشلونة قال كومان: "الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام".









وتابع: "ميسي لاعب مهم جدا لبرشلونة حيث أنه يمثل القائد والقدوة كما كان له فاعلية كبيرة بالموسم الماضي بعد بداية صعبة لهذا العام بسبب انتهاء عقده وطلب الرحيل".









وأوضح: ميسي أثبت للجميع أنه أفضل لاعب في العالم بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعدما فشل في حصد لقب البطولة في السنوات الماضية".









وأختتم: "ميسي اعتاد على الفوز بالألقاب ونجح في تحقيق حلمه مع منتخب الأرجنتين لكونه الأفضل في العالم، وأعتقد أنه المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد تتويجه بكأس كوبا أمريكا".