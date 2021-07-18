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يوسف الحسيني يكشف تفاصيل صادمة عن حالة ياسمين عبد العزيز

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما حدث للفنانة ياسمين عبد العزيز شيء غير لطيف، لأنها قامت بالدخول إلى المستشفى لإزالة كيس دهني، فحدث خطأ طبي، مما أدى لتدعيات كبيرة وخطيرة، أدت إلى دخول "عبد العزيز" في غيبوبة وصلت حتى الآن لـ16 ساعة.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على "الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن أحد تداعيات الخطأ الطبي الذي حدث لـ "عبد العزيز" ليس تسممًا في الدم فقط، ولكن حدث استئصال لجزء من المعدة بشكل خاطئ.

وأضاف: "أنا مش فاهم أدخل المستشفى أشيل كيس دهني، يتشال حتة من معدتي، الخطأ الطبي غير مقبول في صحة البني آدم، دا شيء كارثي، لأنه يتعلق بحياة البشر".

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