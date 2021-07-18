Advertisements

هل يجوز توجيه أموال الزكاة والصدقات لدعم مبادرة حياة كريمة؟.. وزير الأوقاف يوضح (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع مؤسسات الدولة تشارك في مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الأوقاف ستشارك بقيمة 175 مليون جنيه لدعم بناء المدارس في المبادرة.

ودعا جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الجميع للمشاركة في مشروع حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة تحقيق تكاتف مجتمعي كامل لدعم المشروع.

وتابع وزير الأوقاف أنه يجوز توجيه أموال الزكاة والصدقات لدعم مبادرة حياة كريمة لكون المبادرة موجهة للفئات الاولى بالرعاية ومحدودي الدخل.


أخبار تهمك

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعة و 14 دقيقة

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 5 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 8 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

10:08 م

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس