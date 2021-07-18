هل يجوز توجيه أموال الزكاة والصدقات لدعم مبادرة حياة كريمة؟.. وزير الأوقاف يوضح (فيديو)



ودعا جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الجميع للمشاركة في مشروع حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة تحقيق تكاتف مجتمعي كامل لدعم المشروع.



وتابع وزير الأوقاف أنه يجوز توجيه أموال الزكاة والصدقات لدعم مبادرة حياة كريمة لكون المبادرة موجهة للفئات الاولى بالرعاية ومحدودي الدخل.











قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع مؤسسات الدولة تشارك في مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الأوقاف ستشارك بقيمة 175 مليون جنيه لدعم بناء المدارس في المبادرة.