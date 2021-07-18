عمرو أديب يكشف مفاجاة عن ملء السد الإثيوبي



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزارة الري السودانية أصدرت تحذيرا للقاطنين على جانبي سد روصيرص بسبب زيادرة الوارد لمياه النهر، منوها بأن السفارة الإسرائيلية في مصر اصدرت بيان تنفي ضلوع إسرائيل في أزمة السد الإثيوبي وأن لديهم ما يكفيهم من المياه.



وعقب، "لو الإسرائيلي حلف الماية تجمد أن مالوش علاقة بأي حاجة تحصل في المنطقة مش هصدق، الصوباع الإسرائيلي موجود في كل حتة، ودي سياستهم"، مبديا دهشته من اصدار إسرائيل بيانا عن السد.



وعن زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر، رأى أن أحد أهداف الزيارة توضيعح الموقف الصيني في جلسة الأمن بشأن أزمة السد.



قال الإعلامي عمرو أديب، إننا مازلنا نراقب السد الإثيوبي، مضيفا: "تقريبا الملء الثاني للسد أمامه يومين تلاتة وينتهي.. وفي فشل واضح فيه، ربك كبير وخلاهم لا يعرفوا يملوا السنادي ولا السنة اللي فاتت".