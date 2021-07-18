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استشاري طب أعماق: اخترعت حاجز للأمواج لحماية الشواطئ من عمليات النحر.. غير مكلف وتطبق في العلمين

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور أشرف صبري، استشاري طب الأعماق وحوداث الغوص وصاحب اختراع لمنع النحر، أن هناك عمليات من النحر حدثت في شواطئ كثيرة بالساحل الشمالي، كما أن رمي رمال تعويض عن الرمال التي تم نحرها لن يوقف عملية النحر، موضحًا أن حاجز الأمواج أثبت فاعليته في وقف عمليات نحر البحر وتهدئة الأمواج.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الحاجز للأمواج من اختراعه وهو مصنع من مادة السيلكون وشفاف وغير حاجب للرؤية ولن يمنع مرور المراكب من خلاله، ويحمي الشاطئ على بعد 100 متر من الشاطئ، وتكسر الأمواج من خلاله.

وأوضح أنه تم تنفيذه في قصر رئاسة العلمين، كما أنه تم التطبيق عليه في العلمين والاسكندرية وهو لا يتأثر أو ينهار، مؤكدًا أن له سرعة في التركيب وتكلفة بسيطة بالنسبة لحاجز الأمواج الخرساني.

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