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نجم ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد
الأحد 18/يوليو/2021 - 10:58 م
الفجر الرياضي
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كشفت
تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل لإتفاق مع مسئولي ريال
مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي رافائيل فاران في فترة
الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت
صحيفة ABC الإسبانية أن
مانشستر يونايتد اتفق مع ريال مدريد على التعاقد مع فاران مقابل 58 مليون يورو.
وأوضحت
الصحيفة الإسبانية أن فاران سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم مع الشياطين الحمر، بينما
سيحصل النجم الفرنسي على راتب يبلغ قدره 12 مليون يورو سنوياً.
وأشارت
الصحيفة الإسبانية إلى أن فاران البالغ من العمر 28 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ
عام 2011 وخاض مع الملكي حتى الآن 360 مباراة وسجل 17 هدفاً وصنع 7 أهداف آخرين.
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