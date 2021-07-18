يوسف الحسيني: ما حدث في مصر آخر 7 سنوات لم يحدث في العالم

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما حدث خلال الـ 7 سنوات الأخيرة لم يحدث في أي مكان في الدنيا، خاصة أن مصر كانت على وشك الانهيار، وكانت تحرق فيها الكنائس، ولكنها الآن تشهد حالة من الاستقرار والسلم الاجتماعي.



وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على "الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا منذ 10 سنوات، وتعطي دائمًا ما يفيد بأن الاتفاق قابل للحدوث، بما يحقق مصالح الجميع بشكل عادل، وهذا هو مبدأ جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مبادرة "حياة كريمة" طمأن الشعب المصري بشان أزمة السد بالقول: "احنا عارفين هنعمل إيه في كل خطوة"، ولم يكتفي بهذا بل دعا إثيوبيا بالعودة إلى مائدة المفاوضات، والوصول إلى أتفاق قانوني ملزم.

