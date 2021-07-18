وزير التموين يفجر مفاجأة حول نظام صرف الخبز على البطاقات (فيديو)





قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية إن مشروع حياة كريمة أكثر مشروع سيؤثر على تغيير وجه الحياة في مصر، مشيرًا أن الرئيس السيسي راجع كافة الخطط في المشروع.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العيد عيدين الأول عيد الأضحى المبارك، والثاني تدشين مشروع حياة كريمة الذي يعد نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة فيستفيد من المشروع 58 مليون مصري بالقرى وسيتم ضخ 700 مليار جنيه من أجل المشروع.وتابع أن خدمات وزارة التموين متوفرة على منصة مصر الرقمية مشيرا إلى صرف 80% من مقررات التموين لشهر يوليو الجاري وأن المجمعات الاستهلاكية مفتوحة حتى ثالث يوم العيد حتى يتم تلبية كافة طلبات المواطنين كما سيتم فتح المخابز بكامل طاقتها طوال أيام العيد.وأوضح أن الوزارة أتاحت بيع خراف الأضاحي بالتقسيط حتى 6 أشهر بالاتفاق مع المؤسسات والشركات وتم طرح 10 آلاف خروف مبردة متاحين للبيع وهناك 8 آلاف رأس أضحية لذبحها خلال فترة العيد ويوجد 39 شادر لبيع الخراف الحية وتم الحفاظ على سعر اللحمة الطازجة ب85 جنيه والمجمد 65 جنيه والضاني 95 جنيه.ونفى وزير التموين وجود تغيير في نظام الدعم، مؤكدا إمكانية تحويل نظام الخبز لنفس نظام التموين الحالي وبدلا من الحصول على عدد أرغفة سيحصل على مقابل مادي بما يشبه النظام التمويني في السلع.وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية: "تعديل نظام صرف الخبز على البطاقات قيد الدراسة وحق المواطن لن يتغير".