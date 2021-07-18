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عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين
الأحد 18/يوليو/2021 - 10:43 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتم الإفراج عن عدد من الشخصيات السياسية في عدد من القضايا خلال الفترة الماضية، حيث تم الإفراج اليوم عن 6 نشطاء سياسيين.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك مصادر تؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد إفراجات أخرى، معلقا: "أنا مع الإفراج عن نشطاء الرأي طالما ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وأما من يده ملوثة بالدم فهذا شأن القضاء المصري".
وأضاف أن هذا الاتجاه من القضاء المصري هو اتجاه جيدة وفي الاتجاه الصحيح، معلقا: "أهلا بهم داخل المجتمع المصري، وأن المجال ينفتح أكتر، ومفيش حد يكره الحرية".
وتابع، "أوعوا نصل ليوم أن يكون الصوت كله واحد.. نحن بحاجة إلى معارضة، في ومضات أنه سيتم الافراج عن شخصيات أخرى الفترة المقبلة"..
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