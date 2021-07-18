عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يتم الإفراج عن عدد من الشخصيات السياسية في عدد من القضايا خلال الفترة الماضية، حيث تم الإفراج اليوم عن 6 نشطاء سياسيين.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك مصادر تؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد إفراجات أخرى، معلقا: "أنا مع الإفراج عن نشطاء الرأي طالما ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وأما من يده ملوثة بالدم فهذا شأن القضاء المصري".