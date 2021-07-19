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"التنمية المحلية" تكشف عن استعدادات عيد الأضحى (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة رفعت درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات المصري، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للعمل على سرعة الاستجابة للمشاكل الأهالي، والتأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة الساعة "التاسعة"، المذاعة على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الوزارة قررت فتح المجازر التجارية مجانًا، وحظر ذبح الأضاحي في الشوارع، ومعاقبة المخالفين، وإقامة الشوادر لبيع الخراف في الشوارع الرئيسية والتنسيق مع الغرف التجاري للسيطرة على أسعار السلع واللحوم، وتم التأكيد على تكثيف سيارات النقل العام لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن وزارة ستكثف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والمظهر الجمالي.

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وزارة التنمية المحلية فتح المجازر استعدادات عيد الأضحى

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