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عمرو أديب: "سحابة الصيف" انتهت بين الإمارات والسعودية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:10 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، أنه كان هناك "سحابة صيف" في العلاقات الغماراتية السعودية بسبب منظمة الـ"أوبيك" خلال الفترة الماضية، معلقا: "اليوم ومنذ ساعات انتهت سحابة الصيف بين البلدين"، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية من أحب الدول إلى قلبه.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العلاقات بين السعودية والإمارات علاقات مصيرية، معلقًا: "كان في أطراف بتحاول تصطاد في المياه العكرة خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن العلاقات بين محمد بن زايد، ومحمد بن سلمان من أهم العلاقات في المنطقة، واصفًا العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات بمثلث الاستقرار في المنطقة.

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