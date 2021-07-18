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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس 22 من شهر يوليو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.


ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.


جديربالذكر أن فاز النادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية.

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