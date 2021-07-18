تعرف على تشكيل مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا في أولمبياد طوكيو

تعرف على تشكيل مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا في أولمبياد طوكيو
يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب أولى مبارياته بدورة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو أمام المنتخب الإسباني بعدما تأهل الفراعنة كأبطال لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.
تشكيل
مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا في أولمبياد طوكيو
و
تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من
العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28
من شهر يوليو.
و
من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في
تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.
ومن
المتوقع أن يبدأ المدرب المحلي المخضرم شوقي غريب تشكيل منتخب مصر الأولمبي
أمام إسبانيا كالآتي:-
حراسة
المرمى:- محمد الشناوي
خط
الدفاع:- كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح
خط
الوسط:- أكرم توفيق - إمام عاشور
خط
الهجوم:- طاهر محمد - رمضان صبحي
مهاجم:-
أحمد ياسر ريان.