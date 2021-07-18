تعرف على تشكيل مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا في أولمبياد طوكيو

يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب أولى مبارياته بدورة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو أمام المنتخب الإسباني بعدما تأهل الفراعنة كأبطال لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا في أولمبياد طوكيو

و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.

و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المحلي المخضرم شوقي غريب تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي

خط الدفاع:- كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط:- أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم:- طاهر محمد - رمضان صبحي

مهاجم:- أحمد ياسر ريان.