يعيد مصر إلي زمن الأربعينات.. جهات رسمية تدعم كرنفال "نوستالجيا"

يقام خلال الفترة المقبلة كرنفال ضخم بعنوان "نوستالجيا" بفعاليات مميزة وغير مسبوقة بالشرق الأوسط، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام برئاسة شرفية للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، ومجلس أمناء يضم عددا كبيرا من مشاهير المجتمع وعدة وفود عربية وأجنبية وبحضور غفير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية لتغطية هذا الحدث الهام.

وتعد فكرة المهرجان مختلفة وجديدة من نوعها تعود بنا إلى الماضي وخاصة زمن الأربعينات واستعراض للكثير من فئات المجتمع وأهم شخصيات تلك المرحلة مثل نجيب الريحاني ويوسف وهبي وهند رستم وليلي مراد.

ويعرض المهرجان كل ما يخص سحر هذه الفترة برونقها وجمالها وإبداعها من ملابس ومقاهي ومطاعم ومباني عتيقة ومحال مجوهرات كلها بديكورات قديمة مبهرة.

يهدف المهرجان الي تصدير انطباعات عن التعايش والتوافق بين الثقافات المختلفة التي عاشت وأثرت وتأثرت وتأقلمت على أرض مصر.

ويقول المؤلف والمخرج سيد عيسوى وهو صاحب الفكرة خلال استضافته على قناة cbc إنه أراد أن يعيد عقارب الساعة للوراء حتى يتمكن الناس من العيش فى زمن الأربعينيات، ويضيف المخرج عمرو عابدين أنهم بدأوا منذ شهر ديسمبر الماضى فى تنفيذ الفكرة بالفعل أصبحت حقيقة وواقع مبهر.

وأشارت مصممة الأزياء إيمان النشرتى إلي دور الأزياء فى هذا المهرجان الكبير وذلك لخلق شعور بالرجوع لزمن الأربعينيات.

وأكد المنتج زين عزت أحد المنتجين المشاركين بهذا الحدث الأسطورى أن هدف الكرنفال يرمى لتنشيط السياحة ورسم صورة عن حقيقة مصر وتاريخها وأن هذا التاريخ لا يقتصر على الأهرامات فحسب بل متشعب وأن مصر كانت ولازالت رمز الرقى والتحضر.

وتدعم الكثير من الجهات الرسمية هذا الكرنفال لما له من تأثير على وضع مصر السياحى والاقتصادي جاء في مقدمتها وزارة الثقافة ووزارة الهجرة والمجلس الأعلى للإعلام ودار الأوبرا.

ويتماشى المهرجان مع خارطة الطريق التى رسمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يدعم دائما كل حدث يحسن من وضع مصر اقتصاديا وسياحيا وحضاريا.