Advertisements

المركزي الإماراتي يصدر نظاما لخدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، وهو نظام رابع ضمن رحلة تعزيز المدفوعات الرقمية التي تحضّرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعدّ النظام من ضمن الجهود المتواصلة للمصرف المركزي لضمان حماية المستهلكين في ما يتعلق بخدمات الدفع للتجزئة وتشغيل منظومات بطاقات الدفع.

ويقدّم النظام أحكام الترخيص لمقدّمي خدمات المدفوعات، أو أولئك الراغبين في تقديم خدمات المدفوعات، لواحدة أو أكثر من فئات خدمات الدفع التسعة أو منظومات بطاقات الدفع في دولة الإمارات، والتي تشمل: خدمات إصدار أداة الدفع، وخدمات تحصيل المعاملات، وخدمات تجميع الدفع، وخدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، وخدمات رمز الدفع، وخدمات إنشاء الدفع، وخدمات معلومات حساب الدفع.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: "بينما يساهم الابتكار الرقمي في إعادة تشكيل خدمات المدفوعات المحلية والعالمية بشكل سريع، فإنّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يتبنّى هذا الابتكار.

كما أننا ندعم المدفوعات الرقمية والمنافسة والابتكار، إلى جانب مفهوم التشغيل البيني، ونضع أعلى معايير السلامة وإدارة المخاطر".

وأضاف معاليه: "تسهم أنظمة الدفع الأخيرة في تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه المصرف المركزي في مجال دعم وتعزيز الابتكار الرقمي وضمان أمن وسلامة أنظمة وخدمات المدفوعات. وسيواصل المصرف المركزي في توفير الأساس المتين الضروري في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته بالحفاظ على استقرار البنية التحتية المالية ".

وقد تم نشر نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2021، ويدخل حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من هذا التاريخ. ومن ناحية أخرى، منح مقدّمي خدمات المدفوعات الحاليين ومنظومات البطاقات فترة انتقالية مدتها عام واحد للحصول على الترخيص ذي الصلة من المصرف المركزي.

وقد بدأت رحلة التعزيز التنظيمي للمصرف المركزي مع إطلاق "نظام تسهيلات القيمة المخزّنة" في نوفمبر 2020، وهو نظام مُعدّل خاص بالترخيص والإشراف على تسهيلات القيمة المخزّنة، بما يدعم تطوير المحافظ الإلكترونية الصادرة عن المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.

وتبع ذلك إطلاق " نظام الدفع ذات القيمة العالية" و"نظام نُظم الدفع للتجزئة" في مارس 2021، والتي تعمل على توفير أنظمة الترخيص والتعيين لأنظمة الدفع ذات القيمة العالية وأنظمة الدفع للتجزئة، كما أنها تتضمّن المتطلّبات التفصيلية الضرورية للنظام المالي، والمستخدمة من قبل العملاء.

أخبار تهمك

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ أقل من ساعة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ 39 دقيقة

نجم ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

منذ 42 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 5 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

08:10 م

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

10:08 م

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس