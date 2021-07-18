وكيل شؤون الحرمين: نستعد لتفويج الحجاج إلى عرفة

أكد الدكتور أحمد الشويعر، وكيل شؤون الحرمين الشريفين، أن من نعم الله على المملكة العربية السعودية هو قيامها بواجبات حج بيت الله الحرام، وتغيير كسوة الكعبة.



وأضاف "الشويعر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنهم يستعدون لتفويج الحجاج إلى عرفة، مؤكدًا أن السعودية تسعى جاهدة أن تقدم الخدمات في كل موسم، وهذا الموسم استثنائي بسبب فيروس كورونا، فيكون هناك إجراءات احترازية وتوزيع كمامات.



وشدد على أن المملكة تسعى لتقديم الخدمات المتكاملة للحجاج وفقًا للإجراءات الاحترازية، متابعًا: "السعودية تحرص أن تكون فريضة الحج آمنة للعالم أجمع".

