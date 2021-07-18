أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام يكشف أسباب وضع مصر في القائمة الحمراء لـ "كورونا" (فيديو)

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، عن سبب وضع مصر على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا بالنسبة لكورونا، قائلًا: "هذا يعود إلى نظر لندن لنسبة الذين حصلوا على اللقاح، والخطط المستقبلية لتطوير عملية التطعيم، ونسبة الإصابات".وتابع "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان مصر للأسف موجودة في القائمة الحمراء مع الهند الذي ينتشر فيها كورونا بشكل كبير للغاية، وهذا الأمر يأتي خوفًا من انتشار الفيروس في بريطانيا مرة أخرى.ولفت إلى أن الصراع القائم صراع لقاحات، والقضاء على كورونا يكون من خلال الحصول على التطعيم لرفع المناعة، مضيفًا أن أغلب اللقاحات الموجودة في الاسواق لا تؤدي إلى مناعة ضد الفيروس إلا بعد الحصول على جرعتين.