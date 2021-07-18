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بسبب ياسمين عبدالعزيز.. عمرو أديب يوجه طلبا إلى المستشفيات

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية، قائلا: "كلنا بنحب ياسمين عبدالعزيز.. ولا ادعي أني عارف القصة، ولكن نتمنى لها الشفاء".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المستشفيات في الخارج عندما يكون لديها شخصية شهيرة تتلقى العلاج تقوم باصدار بيان عن الحالة بالإتفاق مع أسرة المريض، معلقا: "عايزين نتعود على هذا الأمر، الفنان له معجبين، وده أمر إنساني"، متمنيا لها الشفاء.


وكشفت إحدى السيدات،شاهدة العيان سامية العجمي، المتواجدين في مستشفى السلام الدولي، المتواجد بها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت "العجمي" قائله: "كنت في المستشفى أول إمبارح وشوفتها على الترولي وهي على صرخة واحدة وفضلت تقول يا الله يا عظيم".

وتابعت قائله:" ربنا يشفيها ويرفع عنها البلاء في الأيام المفترجة وليلة الوقوف بعرفة اللهم آمين ندعيلها كلنا".

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

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